Início Campo Grande

POLÍCIA

Dois homens são presos com quase meia tonelada de drogas em Campo Grande

Operação conjunta da Denar e Romu localizou casa usada para armazenamento e preparo de drogas no Guanandi

Fernando de Carvalho

Parte do entorpecente estava escondido na cama - Foto: Divulgação/PCMS
Parte do entorpecente estava escondido na cama - Foto: Divulgação/PCMS

Uma apreensão de drogas em Campo Grande mobilizou a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Metropolitana.

A ação, realizada em uma casa no bairro Guanandi, resultou na retirada de 476,8 quilos de entorpecentes.

Local usado para tráfico

No imóvel, os agentes encontraram dezenas de tabletes de drogas, além de balanças de precisão e materiais utilizados para separar e embalar o entorpecente. Uma motocicleta também foi apreendida durante a operação.

Prisão em flagrante

Dois homens que estavam na residência foram presos em flagrante. Tanto os suspeitos quanto os materiais recolhidos foram levados para a Denar, onde o caso foi registrado.

*Com informações da PCMS

