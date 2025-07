Dois homens são presos por violência doméstica em Campo Grande

TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Ministério libera recursos para compra de aceleradores lineares em Campo Grande e Três Lagoas

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, vai receber um novo acelerador linear de radioterapia. O Ministério da Saúde emitiu, nesta quarta-feira (30), uma ordem bancária no valor de R$ 8.042.937,54 para a aquisição do equipamento. O aparelho, considerado de alta tecnologia, será utilizado em tratamentos oncológicos. Ele substituirá o modelo atual que […]