Dois produtores rurais são autuados por queimadas ilegais em MS

Menos de dois dias após o início da Operação Focus, a Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou dois proprietários rurais por uso irregular do fogo em Mato Grosso do Sul. As ocorrências foram registradas em Paranaíba e Sonora, durante fiscalizações realizadas pelas equipes de Aparecida do Taboado e Coxim.

Na quarta-feira (6), em Paranaíba, os policiais flagraram corte de árvores nativas isoladas e queima de material lenhoso em fileiras, sem autorização ambiental. O proprietário foi multado em R$ 300 por hectare desmatado e R$ 3 mil por hectare queimado. A área exata será definida a partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Já na quinta-feira (7), em Sonora, a PMA encontrou cinco leiras de vegetação queimadas, ainda com cinzas e fumaça. O responsável foi autuado e orientado sobre a legislação ambiental.

A operação, que segue até 31 de dezembro, é realizada em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e tem como objetivo identificar e responsabilizar autores de queimadas ilegais e incêndios florestais.

De janeiro a julho deste ano, cerca de 500 ocorrências do tipo foram registradas no estado, número que tende a aumentar no período de estiagem.

*Com informações da PMA