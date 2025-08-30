Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Dois suspeitos ligados a facção criminosa são presos em Chapadão do Sul

Homens de 27 e 28 anos foram localizados em uma residência com armas e munições

Fernando de Carvalho

Homens de 27 e 28 anos foram localizados em uma residência com armas e munições - Foto: Divulgação/PCMS
Homens de 27 e 28 anos foram localizados em uma residência com armas e munições - Foto: Divulgação/PCMS

Dois homens apontados como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) foram presos nesta sexta-feira (29) em Chapadão do Sul. A Polícia Civil informou que os suspeitos estavam na cidade para atacar membros de uma facção rival, o Comando Vermelho (CV).

As investigações começaram após denúncias de que o grupo estaria no município desde o dia 22 de agosto. A partir dessas informações, policiais passaram a monitorar alvos já conhecidos por envolvimento com o crime organizado e realizaram campanas em locais estratégicos.

Um dos revólveres encontrados na residência – Foto: Divulgação/PCMS

Durante a ação, os agentes localizaram a residência onde os suspeitos se reuniam. No imóvel, foram abordados dois homens de 28 e 27 anos. Um deles já era procurado por homicídio em Miranda, também relacionado à disputa entre facções.

Com os presos, foram encontradas duas armas de fogo calibre .38 e 24 munições. Uma das armas estava desmontada no momento da apreensão.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS

