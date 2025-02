Donos de bar são presos por venderem "maconha gourmet" na Capital

Um casal, de 32 e 34 anos, proprietário de um bar na região central de Campo Grande, foi preso por tráfico de drogas em uma operação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). A ação aconteceu no início da semana e também levou à prisão um traficante de 23 anos, suspeito de fornecer drogas ao casal.

A investigação revelou que o fornecedor, residente em Corumbá, revendia entorpecentes para os empresários. Durante o flagrante, a polícia interceptou a entrega de drogas no condomínio do suspeito, no Jardim São Lourenço. O casal estava no local em um veículo, acompanhado de uma criança de 10 anos.

Segundo o delegado Hoffman D’Ávila, titular da Denar, os entorpecentes apreendidos incluem 8 kg de “maconha gourmet”, vendida na capital por R$ 10 mil o quilo. O termo “gourmet” é utilizado para descrever drogas com efeitos potencializados.

Após as prisões, a polícia cumpriu mandados de busca na residência do casal, no Bairro Nova Lima, e no apartamento do fornecedor. No local, os agentes encontraram maconha, haxixe, LSD, MDMA e uma balança de precisão.

Em depoimento, os empresários afirmaram que possuíam a droga para uso medicinal. Os três detidos seguem à disposição da Justiça e aguardam audiência de custódia.