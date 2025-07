Dor nas pernas, inchaço e frustração: lipedema é mais comum do que se imagina

Apesar de pouco conhecida, o lipedema é uma condição que afeta milhões de mulheres no mundo e causa impacto significativo na saúde física e emocional. A doença é o foco da campanha Julho Roxo, mês de conscientização sobre o problema, que agora tem classificação oficial como patologia e diagnóstico específico (CID).

Durante o quadro Saúde é Massa, do programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a médica Thais Amstalden, pós-graduada em nutrologia, gastroenterologia funcional e medicina integrativa, destacou que o lipedema é uma doença crônica e progressiva, caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores.

Ao contrário da obesidade, não responde bem a dietas, exercícios ou cirurgias bariátricas.

Thais alerta que, apesar de mais conhecida nos últimos anos, a condição segue subdiagnosticada. A maioria das pacientes, segundo ela, acredita estar apenas acima do peso, o que gera frustração e sofrimento emocional.

Outro sinal importante é a desproporção corporal. A mulher com lipedema tende a ter o tronco mais magro e acúmulo de gordura persistente nas pernas ou braços, com sensibilidade aumentada e dor ao toque.

Embora o lipedema não tenha cura, o tratamento adequado pode aliviar os sintomas e impedir a progressão da doença. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhores os resultados.

“É uma doença multifatorial. Temos que atuar na parte hormonal, genética, vascular e no estilo de vida. Por isso, o tratamento precisa de uma equipe: nutricionista, educador físico, cirurgião vascular, além de recursos como drenagem linfática, botas pneumáticas e cuidados com o intestino”, explica.

A inflamação intestinal, segundo ela, pode agravar o quadro. Como a doença é de base inflamatória, cuidar da saúde gastrointestinal também faz parte da abordagem.

A médica reforça a importância da atenção aos antecedentes familiares. Aproximadamente metade das mulheres diagnosticadas têm outras mulheres na família com sinais semelhantes.

“Se há uma mãe, tia ou avó com as mesmas características, é importante ficar atenta. A genética tem papel relevante no desenvolvimento da doença.”