Dourados recebe 3ª edição do Festival Surdolímpico com oficinas esportivas e inclusão em Libras

Com oficinas de futsal, vôlei de praia e atendimento nutricional em Libras, a cidade de Dourados será sede da 3ª edição do Festival Surdolímpico, marcada para o dia 17 de maio, no Ceper do Primeiro Plano, das 13h às 17h.

O evento é gratuito, aberto ao público e, pela primeira vez, será realizado fora da capital Campo Grande.

Voltado à comunidade surda e seus familiares, o festival promove uma tarde de experiências esportivas acessíveis e inclusivas, conduzidas por profissionais surdos ou ouvintes fluentes em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A programação inclui vivências nas modalidades de futsal e vôlei de praia, além de atividades recreativas, apresentações esportivas e um espaço dedicado à orientação nutricional com atendimento em Libras.

As oficinas esportivas serão conduzidas pelos professores Maurisclei Nascimento Moreira (futsal) e Franceline Bruschi Leal (vôlei de praia). A proposta é permitir que os participantes conheçam as modalidades por meio de um sistema de rodízio, garantindo que todos possam experimentar as duas práticas.

A iniciativa deve reunir participantes de Dourados e também de municípios vizinhos, como Naviraí, Rio Brilhante e Laguna Carapã.

“Tudo em Libras, feito para e com os surdos”, diz idealizadora

O evento é idealizado pela professora de Educação Física Clélia Souza, que ressalta a importância de promover um espaço pensado especialmente para a comunidade surda. “O diferencial do Festival Surdolímpico é que tudo é feito em Libras, para valorizar a identidade da comunidade surda, sua língua, sua cultura. O evento respeita as particularidades desse público e oferece uma experiência de inclusão real”, afirma.

Além das oficinas, a programação prevê apresentações esportivas com surdo-atletas nas modalidades de jiu-jitsu, crossfit e boliche, além de uma cerimônia de abertura com autoridades convidadas.

Como participar

As inscrições podem ser feitas online pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1JWqlHhfbX4ic3QquwdaTfKDHJjndQkcfWK0iulLN_zY