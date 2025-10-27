“Dourados vive um novo momento”: diz Marçal Filho sobre investimentos em saúde e transporte aéreo

O prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), destacou nesta segunda-feira (27) que o município vive “um novo momento de desenvolvimento”, impulsionado por obras na área da saúde e avanços na infraestrutura de transporte aéreo. As declarações foram dadas durante a inauguração da Policlínica Cone Sul, primeira etapa do Hospital Regional “Olga Castoldi Parizotto”.

Marçal ressaltou a importância das entregas recentes e das parcerias com o governo estadual, mas também fez um alerta sobre os desafios que ainda persistem no atendimento hospitalar.

“Hoje está sendo entregue a Policlínica e, em dezembro, o Hospital Regional deve estar totalmente pronto. Mas é importante deixar claro que ele não vai atender como porta aberta do SUS, como faz o Hospital da Vida. O Regional vai funcionar por encaminhamento, e os casos de urgência e trauma continuarão sendo atendidos no Hospital da Vida, que ainda enfrenta limitações estruturais”, explicou.

O prefeito afirmou que busca apoio do governo federal e estadual para viabilizar a construção de um novo hospital municipal, que substitua o atual Hospital da Vida, considerado por ele “em condições precárias de atendimento”.

“Já estive no Ministério da Saúde pedindo recursos e o ministro Padilha demonstrou apoio. O governo do Estado também é favorável. Vamos batalhar para que isso aconteça, porque só assim Dourados vai ter um atendimento digno e moderno”, afirmou.

Além dos investimentos na saúde, Marçal Filho comemorou os resultados do novo voo comercial da Latam entre Dourados e Guarulhos (SP). Segundo ele, a alta taxa de ocupação tem atraído o interesse de outras companhias aéreas.

“Desde o início do mandato, lutamos para reabrir o aeroporto aos voos comerciais. As aeronaves estão saindo com cerca de 80% de ocupação, o que é muito bom. A Latam já estuda tornar os voos diários no ano que vem, e a Gol também manifestou interesse em operar aqui”, disse o prefeito.

O terminal de passageiros do aeroporto passa por obras de ampliação executadas pelo governo do Estado. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em cerca de um ano. “Dourados vai ter o aeroporto que merece. Estamos construindo as bases de uma nova fase para a cidade”, concluiu.