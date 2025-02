Dovalle te convida para um 'Breguenight' em Campo Grande

O cantor e compositor, Dovalle, participou do quadro CBN Cultural desta sexta-feira (21) e trouxe o muita música com o ritmo “bregua” para o Jornal CBN Campo Grande. Durante a entrevista, o artista contou um pouco mais de sua carreira, composições , próximos projetos e também deixou um convite especial para quem desejar curtir a noite em Campo Grande.

Hoje, a partir das 20h, Dovalle estará se apresentando com trabalhos autorais no evento chamado ‘Breguenight’, que será realizado em bar da Rua 14 de Julho.

“Vai ser uma experiência incrível para quem puder acompanhar o espetáculo hoje. E estou muito feliz porque nós fomos convidados e vamos fazer apresentações no Sesi em São Paulo, uma no dia 8 de fevereiro em Santos e a outra no dia 01 de Março em Osasco“, Disse o artista.