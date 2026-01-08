Banda Doze2 leva o gospel de MS ao cenário nacional

A banda sul-mato-grossense Doze2 dá um passo decisivo rumo ao cenário nacional da música gospel ao anunciar o lançamento do single “Quebraram o Teto”, marcado para o dia 30 de janeiro, em parceria com o consagrado grupo DiscoPraise.
Gravada recentemente, a canção reforça a projeção do gospel produzido em Mato Grosso do Sul e consolida a Doze2 como um dos nomes promissores do Centro-Oeste na música cristã contemporânea.
A música gospel produzida em Mato Grosso do Sul vive um novo momento, impulsionado por artistas que têm ampliado fronteiras e conquistado espaço fora do estado. É nesse contexto que a Doze2, banda formada em Campo Grande, celebra a parceria com o DiscoPraise, referência nacional no segmento cristão.
Com identidade marcada pelo groove, pela celebração e por uma adoração contemporânea, a Doze2 tem se destacado pela combinação entre excelência musical, mensagem bíblica e forte conexão com o público. A trajetória do grupo inclui apresentações em cultos, conferências, casamentos e grandes eventos de fé, como a Marcha para Jesus, em diversas cidades sul-mato-grossenses.
Ascensão da Doze2 no Cenário Gospel Nacional
Além da presença nos palcos, a banda aposta na música autoral e vem ampliando sua participação em festivais e projetos culturais, o que tem fortalecido sua visibilidade nas plataformas digitais e despertado o interesse da indústria musical cristã nacional.
Inspirada no versículo de Romanos 12:2, a proposta da Doze2 vai além do entretenimento e busca comunicar transformação, identidade e propósito por meio da música. Para o vocalista Flávio Cazuza, o novo single simboliza uma virada na caminhada do grupo. “Essa música representa um processo que Deus vem construindo conosco. Gravar com o DiscoPraise é uma confirmação de que a nossa história, que começou aqui, agora alcança novos territórios. É sobre adoração, legado e obediência ao chamado”, afirma.
O single “Quebraram o Teto” chega às plataformas digitais no próximo dia 30 e reforça o protagonismo da Doze2 como um dos representantes do crescimento do gospel regional no cenário nacional.