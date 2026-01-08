Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CULTURA & FÉ

Banda Doze2 leva o gospel de MS ao cenário nacional

Parceria com o DiscoPraise marca novo momento da banda sul-mato-grossense

Redação RCN67-CG

Integrantes da banda Doze2, de Campo Grande, que lançam novo single em parceria com o grupo nacional DiscoPraise - Foto: Divulgação/ Doze2
Integrantes da banda Doze2, de Campo Grande, que lançam novo single em parceria com o grupo nacional DiscoPraise - Foto: Divulgação/ Doze2

A banda sul-mato-grossense Doze2 dá um passo decisivo rumo ao cenário nacional da música gospel ao anunciar o lançamento do single “Quebraram o Teto”, marcado para o dia 30 de janeiro, em parceria com o consagrado grupo DiscoPraise.

Gravada recentemente, a canção reforça a projeção do gospel produzido em Mato Grosso do Sul e consolida a Doze2 como um dos nomes promissores do Centro-Oeste na música cristã contemporânea.

A música gospel produzida em Mato Grosso do Sul vive um novo momento, impulsionado por artistas que têm ampliado fronteiras e conquistado espaço fora do estado. É nesse contexto que a Doze2, banda formada em Campo Grande, celebra a parceria com o DiscoPraise, referência nacional no segmento cristão.

Com identidade marcada pelo groove, pela celebração e por uma adoração contemporânea, a Doze2 tem se destacado pela combinação entre excelência musical, mensagem bíblica e forte conexão com o público. A trajetória do grupo inclui apresentações em cultos, conferências, casamentos e grandes eventos de fé, como a Marcha para Jesus, em diversas cidades sul-mato-grossenses.

Notícias Relacionadas

Ascensão da Doze2 no Cenário Gospel Nacional

Além da presença nos palcos, a banda aposta na música autoral e vem ampliando sua participação em festivais e projetos culturais, o que tem fortalecido sua visibilidade nas plataformas digitais e despertado o interesse da indústria musical cristã nacional.

Inspirada no versículo de Romanos 12:2, a proposta da Doze2 vai além do entretenimento e busca comunicar transformação, identidade e propósito por meio da música. Para o vocalista Flávio Cazuza, o novo single simboliza uma virada na caminhada do grupo. “Essa música representa um processo que Deus vem construindo conosco. Gravar com o DiscoPraise é uma confirmação de que a nossa história, que começou aqui, agora alcança novos territórios. É sobre adoração, legado e obediência ao chamado”, afirma.

O single “Quebraram o Teto” chega às plataformas digitais no próximo dia 30 e reforça o protagonismo da Doze2 como um dos representantes do crescimento do gospel regional no cenário nacional.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos