Banda Doze2 leva o gospel de MS ao cenário nacional

A banda sul-mato-grossense Doze2 dá um passo decisivo rumo ao cenário nacional da música gospel ao anunciar o lançamento do single “Quebraram o Teto”, marcado para o dia 30 de janeiro, em parceria com o consagrado grupo DiscoPraise.

Gravada recentemente, a canção reforça a projeção do gospel produzido em Mato Grosso do Sul e consolida a Doze2 como um dos nomes promissores do Centro-Oeste na música cristã contemporânea.

A música gospel produzida em Mato Grosso do Sul vive um novo momento, impulsionado por artistas que têm ampliado fronteiras e conquistado espaço fora do estado. É nesse contexto que a Doze2, banda formada em Campo Grande, celebra a parceria com o DiscoPraise, referência nacional no segmento cristão.

Com identidade marcada pelo groove, pela celebração e por uma adoração contemporânea, a Doze2 tem se destacado pela combinação entre excelência musical, mensagem bíblica e forte conexão com o público. A trajetória do grupo inclui apresentações em cultos, conferências, casamentos e grandes eventos de fé, como a Marcha para Jesus, em diversas cidades sul-mato-grossenses.