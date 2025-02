DRACCO apreende 153 kg de maconha em Campo Grande

Equipe do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) apreendeu 153 kg de maconha em uma casa localizada no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande, MS.

No local foram apreendidos 06 volumes com tabletes de maconha, uma balança de precisão digital e objetos que eram utilizado no preparo dos volumes de droga. A ação ocorreu ontem, durante a operação Protetor das Fronteiras e Divisas. As investigações prosseguem para localizar e prender os autores

*Informações da Polícia Civil