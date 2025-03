Drive de Vacinação contra a gripe inicia atendimento em Campo Grande

Para aumentar a cobertura vacinal e reduzir a sobrecarga nos atendimentos em unidades de saúde, um Drive de Vacinação contra a Influenza atenderá a população de Campo Grande a partir de quarta-feira (2) e seguirá até 17 de abril.

A aplicação da vacina será no Quartel do Corpo de Bombeiros da Rua 14 de Julho. De segunda a sexta, o atendimento será das 18h às 22h; aos sábados e domingos, das 7h às 17h, com pausa para almoço das 11h às 13h.

A campanha de vacinação contra a gripe começou na última quinta-feira (27) na Capital, atendendo, na primeira fase, o grupo prioritário, que inclui: