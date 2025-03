Drive Thru da Reciclagem inicia hoje e reforça preservação dos recursos hídricos

A primeira edição deste ano do Drive Thru da Reciclagem tem início nesta quinta-feira (20) e segue até sábado (22), em alusão ao Dia Mundial da Água com foco no reforço à importância da preservação dos recursos hídricos e do descarte correto de resíduos. O evento ocorre na Avenida Afonso Pena, próximo ao estacionamento do Parque das Nações Indígenas.

Este ano serão três edições do evento com abordagens na sustentabilidade, educação, cultura e economia circular em destaque. A iniciativa conta com a participação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) e parceiros de vários segmentos.

Promovido pelo Instituto Lixo Zero e a ONG Du Bem Negócios Sustentáveis, o Drive Thru conta com o apoio da Agems não apenas na organização, mas também na ampliação de um programa educativo ambiental voltado para estudantes. A Agems tem inovado em programas que fomentam o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade, andando lado a lado rumo a um estado verde e sustentável.

A iniciativa vai além da coleta de materiais recicláveis, promovendo educação ambiental e conscientização sobre a importância da economia circular e da logística reversa.

O que entregar?

Nos três dias de evento, qualquer pessoa pode levar resíduos recicláveis para descarte correto, sem precisar sair do carro. O ponto de coleta estará localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, próximo ao estacionamento do Parque das Nações Indígenas, com estandes exclusivos para a recepção de diversos materiais, incluindo:

papelão e papel;

vidro;

plástico;

eletrônicos

pilhas e baterias;

óleo de cozinha usado;

roupas para doação.

Para mais informações e agendamentos de visitas, os interessados podem ligar para (67) 3025-9555, das 7h30 às 13h30, ou enviar e-mail para [email protected].