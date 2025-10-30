Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Droga escondida em caixas de sabão em pó leva casal à prisão em Eldorado

Entorpecente foi apreendido durante ação conjunta após investigação sobre encomenda suspeita

Fernando de Carvalho

Droga estava escondida em caixas de sabão em pó - Foto: Divulgação/PCMS
Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira (30) em Eldorado, no sul de Mato Grosso do Sul, ao tentar retirar uma encomenda que continha oito quilos de maconha escondidos em caixas de sabão em pó.

A prisão ocorreu após uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado e a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

As equipes chegaram até o casal após investigação e troca de informações que apontaram para o envio suspeito do pacote. Durante a averiguação, os policiais abriram as embalagens e encontraram oito tabletes de maconha, totalizando cerca de 8 kg.

Os suspeitos, um homem de 25 anos e uma mulher de 23, foram detidos no momento em que foram buscar a encomenda. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado, onde foram autuados por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS

