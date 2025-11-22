Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Drone utilizado para monitorar forças policiais é apreendido em Mundo Novo

Drone auxiliava o transporte de produtos ilícitos e funcionava como “olheiro” para quadrilha da região

Arthur Ayres

Drone utilizado por grupo criminoso para monitorar a rotina da delegacia de Mundo Novo - Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Drone utilizado por grupo criminoso para monitorar a rotina da delegacia de Mundo Novo - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Um equipamento aéreo remoto utilizado para monitorar a rotina das forças policiais foi apreendido em Mundo Novo, na última quarta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, o drone facilitava o transporte de produtos ilícitos do município, e tinha papel semelhante aos “olheiros” de grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas e contrabando.

Os policiais civis perceberam um drone sobrevoando o pátio da Delegacia de Mundo Novo. A equipe localizou nas proximidades da delegacia, um homem que operava o equipamento.

O suspeito foi abordado enquanto pilotava o drone, com controle remoto do aparelho, cuja tela exibia imagens em tempo real da delegacia. Com o homem, foram apreendidos o controle, baterias, acessórios do drone e dois telefones celulares.

Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Todo o equipamento foi recolhido, e inquérito policial foi instaurado para apuração do crime de associação criminosa e demais delitos conexos.

As investigações seugem para identificar outros envolvidos e eventuais conexões com atividades criminosas no município.

