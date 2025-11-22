Drone utilizado para monitorar forças policiais é apreendido em Mundo Novo

Um equipamento aéreo remoto utilizado para monitorar a rotina das forças policiais foi apreendido em Mundo Novo, na última quarta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, o drone facilitava o transporte de produtos ilícitos do município, e tinha papel semelhante aos “olheiros” de grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas e contrabando.

Os policiais civis perceberam um drone sobrevoando o pátio da Delegacia de Mundo Novo. A equipe localizou nas proximidades da delegacia, um homem que operava o equipamento.

O suspeito foi abordado enquanto pilotava o drone, com controle remoto do aparelho, cuja tela exibia imagens em tempo real da delegacia. Com o homem, foram apreendidos o controle, baterias, acessórios do drone e dois telefones celulares.