Duas chuvas de meteoros poderão ser vistas no céu entre quarta e quinta-feira

O fim de julho será marcado por dois fenômenos astronômicos visíveis a olho nu em grande parte do Brasil. As chuvas de meteoros Alpha Capricornídeos e Delta Aquáridas do Sul terão seu ápice entre a noite de quarta-feira (30) e a madrugada de quinta-feira (31), segundo o Observatório Nacional.

As Alpha Capricornídeos, conhecidas por meteoros brilhantes que lembram bolas de fogo, devem registrar cerca de cinco meteoros por hora no pico de atividade, com velocidade média de 23 km/s e radiante na constelação de Capricórnio.

Já as Delta Aquáridas do Sul terão taxa maior, de 15 a 25 meteoros por hora, e velocidade de 41 km/s. O radiante está localizado na constelação de Aquário.

O melhor horário para observar as chuvas é a partir da meia-noite, em locais afastados da poluição luminosa. Embora seja possível ver meteoros em qualquer região do céu, direcionar a visão para as constelações indicadas aumenta as chances de observar o fenômeno.

Além de atraírem admiradores, as chuvas de meteoros fornecem informações importantes para a ciência, ajudando a compreender a formação de cometas e fragmentos celestes, além de apoiar estratégias de proteção para satélites e missões espaciais.

*Com informações da Agência Brasil