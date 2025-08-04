Veículos de Comunicação
Duas mulheres são presas com mais de 24 kg de drogas e moto furtada em Coxim

Maconha, pasta base e munições estavam distribuídas em diferentes cômodos da casa

Ana Lorena Franco

Um pé de maconha também foi encontrado na residência - Reprodução/PMMS
Um pé de maconha também foi encontrado na residência - Reprodução/PMMS

Duas mulheres, de 27 e 37 anos, foram presas em flagrante por tráfico de drogas na noite de domingo (3) em Coxim. A ação foi realizada pela Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar e resultou na apreensão de mais de 24 quilos de entorpecentes, munições e uma motocicleta com registro de furto.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram as suspeitas que estavam em uma motocicleta vermelha em atitude considerada suspeita. Com elas, inicialmente, nada de ilícito foi localizado, no entanto, ao seguirem até a residência de uma das mulheres, os militares notaram um forte cheiro de maconha vindo do interior do imóvel.

No local, 12 tabletes de maconha e porções da droga acondicionadas em uma sacola foram encontrados. Em outro cômodo, vinculado à segunda envolvida, foram encontrados mais 18 tabletes de maconha, além de pasta base de cocaína e munições de calibre 9 mm. Ao todo, a quantidade de droga totalizou 24,196 quilos.

Os policiais também localizaram um pé de maconha plantado em um vaso e confirmaram que a motocicleta utilizada pelas suspeitas tinha registro de furto.

As duas mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, junto com todo o material apreendido.

*Com informações da PMMS

