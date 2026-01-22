Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Santa Rita do Pardo

Duas mulheres são presas por dopar idosos e aplicar golpes

Suspeitas usavam sedativos para roubar vítimas dentro de casa e movimentavam esquema com drogas, cartões bancários e máquinas de pagamento

Ana Lorena Franco

Duas mulheres são presas por dopar idosos e aplicar golpes

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (21), duas mulheres investigadas por roubo com violência imprópria, tráfico de drogas e organização criminosa em Santa Rita do Pardo. A ação ocorreu após investigações realizadas pela Delegacia do município, que apura uma série de crimes contra idosos, praticados com o uso de substâncias sedativas.

As investigações começaram após o registro de ocorrência que apontou que, na madrugada de terça-feira (20), um idoso foi dopado durante um encontro em sua própria residência. Na ocasião, as suspeitas subtraíram três mil e quinhentos reais em dinheiro e realizaram uma transferência bancária via PIX no valor de trezentos e cinquenta reais. A apuração também identificou a existência de um vídeo gravado pelas investigadas, no qual elas debocham da situação da vítima.

As mulheres, identificadas pelas iniciais A.C.C.P. e E.C.C., já eram investigadas por um crime semelhante ocorrido no dia 8 de janeiro deste ano, que teve outro idoso como vítima. Em ambos os casos, a Polícia Civil constatou o mesmo modo de agir, com aproximação, uso de sedativo e subtração de valores.

Os policiais localizaram o imóvel utilizado pelas investigadas e apreenderam diversos cartões bancários em nome de terceiros, um caderno com dados bancários de várias vítimas, substância análoga à cocaína, seis máquinas de cartão, grande quantidade de dinheiro em espécie, um televisor sem comprovação de origem e medicamento de uso controlado, clonazepam, conhecido pelo efeito sedativo.

As investigações também apontam a participação de uma terceira mulher, identificada como R.A.P., que segue foragida, além de dois homens, L.M.M. e A.D.O., indicados como integrantes do grupo criminoso. Todo o material recolhido foi encaminhado à Delegacia, e os trabalhos continuam para identificar novas vítimas e esclarecer a atuação completa da organização.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos