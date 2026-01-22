Duas mulheres são presas por dopar idosos e aplicar golpes

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (21), duas mulheres investigadas por roubo com violência imprópria, tráfico de drogas e organização criminosa em Santa Rita do Pardo. A ação ocorreu após investigações realizadas pela Delegacia do município, que apura uma série de crimes contra idosos, praticados com o uso de substâncias sedativas.

As investigações começaram após o registro de ocorrência que apontou que, na madrugada de terça-feira (20), um idoso foi dopado durante um encontro em sua própria residência. Na ocasião, as suspeitas subtraíram três mil e quinhentos reais em dinheiro e realizaram uma transferência bancária via PIX no valor de trezentos e cinquenta reais. A apuração também identificou a existência de um vídeo gravado pelas investigadas, no qual elas debocham da situação da vítima.

As mulheres, identificadas pelas iniciais A.C.C.P. e E.C.C., já eram investigadas por um crime semelhante ocorrido no dia 8 de janeiro deste ano, que teve outro idoso como vítima. Em ambos os casos, a Polícia Civil constatou o mesmo modo de agir, com aproximação, uso de sedativo e subtração de valores.

Os policiais localizaram o imóvel utilizado pelas investigadas e apreenderam diversos cartões bancários em nome de terceiros, um caderno com dados bancários de várias vítimas, substância análoga à cocaína, seis máquinas de cartão, grande quantidade de dinheiro em espécie, um televisor sem comprovação de origem e medicamento de uso controlado, clonazepam, conhecido pelo efeito sedativo.

As investigações também apontam a participação de uma terceira mulher, identificada como R.A.P., que segue foragida, além de dois homens, L.M.M. e A.D.O., indicados como integrantes do grupo criminoso. Todo o material recolhido foi encaminhado à Delegacia, e os trabalhos continuam para identificar novas vítimas e esclarecer a atuação completa da organização.