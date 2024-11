Duas rodovias de MS amanhecem interditadas com manifestações do MST

Desde as cinco horas da manhã desta segunda-feira (25), integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) estão em manifestação na BR-262 e na MS-384. Ambas as rodovias foram interditadas totalmente pelos manifestantes, e o fluxo de veículos segue congestionado.

Na MS-384, a interdição comprometeu o abastecimento de combustível no município de Antônio João, e caminhões precisam fazer o retorno e utilizar rotas alternativas.

Na BR-262, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho interditado está na altura do KM 492, próximo ao município de Anastácio. O congestionamento chegou a cerca de 1,5 km no sentido decrescente (vindo de Miranda) e 500 metros no crescente (saindo de Anastácio), mas agora há desvio para a passagem de veículos.

A PRF informou ainda que policiais estão no local para negociar com os responsáveis a liberação da rodovia o quanto antes.

Os manifestantes pedem, principalmente, um diálogo mais direto com o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), César Aldrighi, para obter informações sobre o futuro. Segundo o integrante do MST, Claudinei Barbosa, a interdição segue por tempo indeterminado.

“O Incra tem que dar uma resposta concreta para as famílias acampadas, como crédito, reforma de casa […] Nós vamos continuar a manifestação até que seja mobilizada a vinda do presidente do Incra, o César Aldrighi, pra gente saber como vai ficar a situação das famílias acampadas em Mato Grosso do Sul“, afirmou.

A manifestação é realizada nesta segunda-feira em paralelo a um evento do Incra realizado em Campo Grande. A “II Reunião de Monitoramento do Plano de Ação para a Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul” conta com a participação de 100 lideranças de 15 movimentos sociais do campo para apresentar o balanço de 2024 e as perspectivas para 2025.