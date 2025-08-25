Duas UPAs da Capital têm atendimento pediátrico nesta manhã

Nesta segunda-feira (25), apenas três unidades de saúde da Capital terão pediatras de plantão pela manhã e tarde, sendo elas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Cel. Antonino e Universitário e o Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

À noite, além das unidades com atendimento de manhã e tarde, haverá pediatras plantonistas na UPA Moreninha e UPA Leblon, totalizando cinco unidades de saúde com atendimento ao público infantojuvenil.

O público adulto tem atendimento médico em todos os períodos do dia, em qualquer unidade de saúde da Capital. Confira a escala médica divulgada pela Prefeitura de Campo Grande: