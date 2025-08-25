Veículos de Comunicação
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Duas UPAs da Capital têm atendimento pediátrico nesta manhã

À noite, o número de unidades de saúde com atendimento ao público infantojuvenil sobe para cinco

Ana Lorena Franco

UPA Univerasitário tem pediatras de plantão em todos os períodos do dia - Foto: Arquivo RCN67
UPA Univerasitário tem pediatras de plantão em todos os períodos do dia - Foto: Arquivo RCN67

Nesta segunda-feira (25), apenas três unidades de saúde da Capital terão pediatras de plantão pela manhã e tarde, sendo elas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Cel. Antonino e Universitário e o Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

À noite, além das unidades com atendimento de manhã e tarde, haverá pediatras plantonistas na UPA Moreninha e UPA Leblon, totalizando cinco unidades de saúde com atendimento ao público infantojuvenil.

O público adulto tem atendimento médico em todos os períodos do dia, em qualquer unidade de saúde da Capital. Confira a escala médica divulgada pela Prefeitura de Campo Grande:

