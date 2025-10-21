Dupla é multada em R$ 13 mil por pesca predatória no rio Miranda

Dois homens foram autuados por pesca predatória no rio Miranda e receberam multas que somam R$ 13,5 mil. A operação foi realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Jardim após denúncias de pesca irregular em pontos de grande movimentação no município de Nioaque, na divisa com Guia Lopes da Laguna.

Durante as fiscalizações, a equipe percorreu as margens do rio a pé e fez bloqueios em estradas vicinais utilizadas por pescadores para acessar os chamados “poços”, locais conhecidos pelo alto volume de pescarias.

Em um dos trajetos, na região dos poços Caninana e Sobradinho, os policiais abordaram um veículo ocupado por dois homens. Dentro do carro, foram encontrados peixes abaixo do tamanho permitido e acima da cota de captura individual, caracterizando o crime ambiental.

Entre os exemplares apreendidos estavam dourados (Salminus brasilienses) — espécie cuja pesca e transporte são rigidamente controlados pela legislação — além de curimbatás e pacus, também em situação irregular.

Cada pescador foi multado em R$ 6.773, sendo R$ 5.273 referentes aos dourados e R$ 1.500 às demais espécies capturadas em desacordo com as normas. O valor total aplicado foi de R$ 13.546.

Os pescadores responderão por crime ambiental, e o pescado foi apreendido. A PMA informou que mantém operações constantes de fiscalização na região para combater a pesca predatória, especialmente em áreas de preservação e durante o período de defeso.

*Com informações da PMA