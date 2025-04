Dupla é presa por furto em comércio e tráfico de drogas em Iguatemi

Dois homens, de 20 e 24 anos, foram presos em flagrante na sexta-feira (11) em Iguatemi, a cerca de 460 km de Campo Grande, suspeitos de envolvimento em furto qualificado, tráfico de drogas e adulteração de veículo.

A prisão ocorreu após o dono de um comércio procurar a delegacia local para denunciar a invasão do seu estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu durante a madrugada, com rompimento de obstáculos. Foram levados alimentos, dinheiro e a caixa registradora do local. Através da análise de imagens do sistema de monitoramento, os investigadores identificaram um dos suspeitos e iniciaram buscas na região.

Momento do furto – Foto: Divulgação/PCMS

Horas depois, o homem foi encontrado trafegando em uma motocicleta sem placas pela Vila Operária, acompanhado de outro indivíduo. Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de crack prontas para revenda e constataram que a moto usada por eles apresentava sinais identificadores adulterados.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanece à disposição da Justiça. Eles devem responder por furto qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo.

*Com informações da PCMS