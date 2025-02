Durante a temporada de calor e chuva é necessário manutenção nos carros

Nesta terça-feira (18) na coluna CBN Motors, Paulo Cruz destacou a importância de cuidar do carro nos dias de calor intenso e chuvas frequentes. Com dicas de manutenção preventiva, como a revisão das palhetas do limpador e do sistema de arrefecimento, o colunista alertou para o impacto das condições climáticas no desempenho dos veículos e a necessidade de atenção aos detalhes.

“Manutenção preventiva é a melhor solução para evitar problemas no carro e garantir que ele continue a funcionar bem, mesmo nas condições climáticas mais desafiadoras”, Paulo Cruz.