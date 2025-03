"É a maior crise financeira da história do hospital", afirma deputado sobre a Santa Casa em Campo Grande

contas com o leão

Receita Federal inicia hoje prazo para declaração do IRPF; em MS serão 672 mil

A partir desta segunda-feira (17), a Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Em Mato Grosso do Sul são esperadas 672 mil declarações. Em 2024, aqui no estado foram feitas 627 mil declarações. Em todo o país, a Receita espera receber 46,2 milhões declarações do IRPF este ano, […]