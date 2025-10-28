Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ENTREVISTA

Economistas debatem os caminhos do desenvolvimento sustentável na Capital

O evento será realizado nos 30 e 31 de outubro, no auditório do Senac Hub Academy

Karina Anunciato

Diogo Costa da Silva, no estúdio da Rádio Massa Campo Grande (Foto: Adriano Hany/ Massa CG)
O XV Encontro de Economistas do Centro-Oeste (ENEOESTE 2025) promete colocar Mato Grosso do Sul no centro das discussões sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento regional. O evento, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro, no auditório José Tadros, do Senac Hub Academy, em Campo Grande, reunirá especialistas, lideranças empresariais e representantes do poder público para discutir o papel do Centro-Oeste na nova economia verde.

Em entrevista, ao programa Microfone Aberto, da Rádio Massa Campo Grande, o presidente do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul (Corecon-MS), Diogo Costa da Silva, destacou que o encontro é mais do que um fórum técnico — é uma oportunidade para refletir sobre o futuro econômico e social da região.

“O desenvolvimento sustentável não é apenas crescimento econômico. É uma mudança de paradigma, que inclui qualidade de vida, acesso a serviços básicos e uma economia que se distribui melhor entre as pessoas”, afirmou.

Segundo Diogo, o evento será itinerante entre os estados do Centro-Oeste — e nesta edição, Mato Grosso do Sul ganha protagonismo ao sediar debates sobre industrialização, inovação, educação e cooperativismo. O encontro contará com nomes como o ministro das Relações Exteriores – Carlos Parkinson; – o presidente da OCB – Celso Ramos – e o secretário estadual de Desenvolvimento – Celso Beretta.

Durante a conversa, Diogo ressaltou o bom momento da economia do Estado, impulsionado pela industrialização e pelo avanço do agronegócio. “Nosso PIB cresce acima da média nacional. A indústria da celulose, por exemplo, tem gerado muitos empregos e mudado a realidade de municípios como Ribas do Rio Pardo e Inocência”, explicou.

Outro destaque apontado pelo presidente do Corecon-MS diz respeito ao emprego. Segundo Silva, o índice de desemprego em Mato Grosso do Sul é de apenas 2,9%, um dos menores do país.

“Na teoria econômica, chamamos de ‘pleno emprego’ quando todos os fatores de produção estão sendo utilizados. O que vivemos hoje é um cenário de desemprego muito baixo, reflexo direto da boa gestão e do ambiente favorável aos investimentos”, disse.

Apesar dos bons números, alguns ajustes são necessários. Recente foi publicado um decreto do governo estadual para conter gastos e economizar cerca de R$ 700 milhões até o fim do ano, Diogo avaliou a medida como equilibrada.

“O governo agiu no momento certo. Após um ciclo de expansão, era hora de ajustar as contas. Isso mostra boa gestão dos recursos públicos e prepara o Estado para continuar crescendo de forma sustentável”, destacou.

O ENEOESTE 2025 deve reunir mais de 600 participantes e contará com a presença de universidades e entidades representativas da região. Para Diogo, o evento reforça a imagem do Centro-Oeste como uma das novas fronteiras do desenvolvimento econômico e sustentável do país.

“Queremos que os participantes saiam com reflexões e dados que façam diferença no dia a dia, seja na vida acadêmica, empresarial ou pessoal”, concluiu.

Acompanhe a entrevista completa:

