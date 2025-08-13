Edital oferece até R$ 10 mil para estudantes representarem a UFMS em eventos

Estudantes de graduação, mestrado e doutorado de todos os câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul podem solicitar auxílio financeiro para participação em eventos ainda neste ano.

O edital, já disponível, oferece apoio para apresentações individuais ou em grupo em áreas acadêmicas, culturais, esportivas, de extensão, inovação, empreendedorismo ou movimentos estudantis.

As inscrições ficam abertas até 7 de novembro e devem ser feitas no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj). O valor do benefício varia de acordo com a modalidade: até R$ 1 mil para apresentações individuais (M1) e até R$ 10 mil por grupo, ou R$ 1 mil por estudante, em apresentações coletivas (M2) com três participantes ou mais.

Para concorrer, é necessário apresentar a documentação exigida, incluindo comprovação de vínculo acadêmico e, quando solicitado, declaração de vulnerabilidade socioeconômica.

O pedido precisa ser feito com antecedência mínima e o evento deve se enquadrar na modalidade escolhida, respeitando os limites de itens financiáveis.

O edital contempla desde congressos e simpósios até eventos culturais, esportivos e de inovação, nacionais ou internacionais. No último ano, 258 alunos foram contemplados pelo programa.

*Com informações da UFMS