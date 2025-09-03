Edital oferece até R$ 50 mil para projetos inovadores em arquitetura

Estão abertas as inscrições do Edital de Patrocínio (002/2025), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), para a elaboração de propostas arquitetônicas que valorizem e promovam a arquitetura e o urbanismo no estado.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 03 de outubro. Podem participar organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e atuação em Mato Grosso do Sul. As propostas podem incluir feiras, exposições, palestras, cursos, conferências, seminários, congressos, premiações, produções audiovisuais ou publicações.

Edital de Patrocínio para Arquitetura e Urbanismo

O presidente do CAU/MS, João Augusto Albuquerque Soares, destacou que o edital é aberto a todos, não apenas a arquitetos.

“O edital possibilita a participação de outros agentes e organizações da sociedade civil que realizam trabalhos significativos para a nossa arquitetura, patrimônio ou meio ambiente”, afirmou.

Os projetos serão avaliados pela Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental do CAU/MS. As iniciativas de âmbito municipal ou estadual poderão receber até R$ 20 mil, enquanto projetos de alcance nacional ou internacional poderão obter até R$ 30 mil.

Critérios de Seleção e Inscrição

Entre os critérios de seleção estão a produção de conhecimento que contribua para o exercício profissional, o fortalecimento do ensino e da ética, e a promoção da troca de experiências entre profissionais e sociedade.

Os interessados devem enviar as inscrições por e-mail. Os projetos aprovados serão conhecidos no dia 17 de novembro. A assinatura do termo de convênio será realizada no dia 24 de novembro e o prazo para execução da proposta será 180 dias, a partir da assinatura do convênio. Confira o edital clicando aqui.