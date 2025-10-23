Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍTICA

Eduardo Rocha deixa Casa Civil para disputar vaga na Assembleia Legislativa em 2026

Secretário anunciou saída durante reunião de balanço do Governo de MS

Fernando de Carvalho

Chefe da Casa Civil vai disputar o pleito de 2026 - Foto: Álvaro Rezende
O secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, deixou oficialmente o cargo para se preparar para a disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.

A decisão foi comunicada durante uma reunião que reuniu o governador Eduardo Riedel (PP), o vice Barbosinha (PSD) e todo o secretariado estadual, nesta quinta-feira (23), em Campo Grande.

O encontro, que tinha como pauta o balanço das metas de 2025 e o planejamento das ações para o próximo ano, acabou marcando também a transição no comando da Casa Civil.

O cargo passa a ser ocupado por Walter Carneiro Filho, que até então atuava como secretário-adjunto da pasta.

Durante a coletiva, Eduardo Rocha afirmou deixar a função “com o dever cumprido” e destacou os resultados alcançados nos três anos em que esteve à frente da Casa Civil. Ele citou, entre as principais entregas, os programas MS Ativo I e II, premiados nacionalmente por promoverem integração entre o Governo do Estado e os 79 municípios sul-mato-grossenses.

“Tocamos tranquilos três anos de Governo, com apoio de prefeitos e deputados estaduais. O MS Ativo foi o projeto que mais integrou os municípios ao Governo, e saio satisfeito, com a sensação de missão cumprida”, afirmou Rocha.

Questionado sobre o futuro político, o ex-secretário disse que a definição partidária será feita apenas no ano que vem, em diálogo com o governador Eduardo Riedel. “Permaneço no MDB, mas essa discussão deve acontecer em março”, declarou.

Com a saída de Rocha, Walter Carneiro Filho assume a Casa Civil oficialmente na próxima segunda-feira (27). Ele deve manter o foco na relação institucional com prefeitos, vereadores e Assembleia Legislativa, além de coordenar a execução de programas prioritários do Governo.

“O trabalho da Casa Civil é político e de articulação. A ideia é dar continuidade ao projeto de governo que busca aproximar cada vez mais o Estado dos municípios”, reforçou Walter Carneiro.

A mudança ocorre em um momento de reorganização administrativa dentro do Governo do Estado, que vem avaliando as metas traçadas no início do ano e o planejamento de 2026.

O vice-governador Barbosinha destacou que o Governo “mantém investimentos sem aumento de tributos”, o que exige eficiência e alinhamento entre as secretarias.

