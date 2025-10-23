Eduardo Rocha deixa Casa Civil para disputar vaga na Assembleia Legislativa em 2026

O secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, deixou oficialmente o cargo para se preparar para a disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.

A decisão foi comunicada durante uma reunião que reuniu o governador Eduardo Riedel (PP), o vice Barbosinha (PSD) e todo o secretariado estadual, nesta quinta-feira (23), em Campo Grande.

O encontro, que tinha como pauta o balanço das metas de 2025 e o planejamento das ações para o próximo ano, acabou marcando também a transição no comando da Casa Civil.

O cargo passa a ser ocupado por Walter Carneiro Filho, que até então atuava como secretário-adjunto da pasta.

Durante a coletiva, Eduardo Rocha afirmou deixar a função “com o dever cumprido” e destacou os resultados alcançados nos três anos em que esteve à frente da Casa Civil. Ele citou, entre as principais entregas, os programas MS Ativo I e II, premiados nacionalmente por promoverem integração entre o Governo do Estado e os 79 municípios sul-mato-grossenses.

“Tocamos tranquilos três anos de Governo, com apoio de prefeitos e deputados estaduais. O MS Ativo foi o projeto que mais integrou os municípios ao Governo, e saio satisfeito, com a sensação de missão cumprida”, afirmou Rocha.

Questionado sobre o futuro político, o ex-secretário disse que a definição partidária será feita apenas no ano que vem, em diálogo com o governador Eduardo Riedel. “Permaneço no MDB, mas essa discussão deve acontecer em março”, declarou.

Com a saída de Rocha, Walter Carneiro Filho assume a Casa Civil oficialmente na próxima segunda-feira (27). Ele deve manter o foco na relação institucional com prefeitos, vereadores e Assembleia Legislativa, além de coordenar a execução de programas prioritários do Governo.

“O trabalho da Casa Civil é político e de articulação. A ideia é dar continuidade ao projeto de governo que busca aproximar cada vez mais o Estado dos municípios”, reforçou Walter Carneiro.

A mudança ocorre em um momento de reorganização administrativa dentro do Governo do Estado, que vem avaliando as metas traçadas no início do ano e o planejamento de 2026.

O vice-governador Barbosinha destacou que o Governo “mantém investimentos sem aumento de tributos”, o que exige eficiência e alinhamento entre as secretarias.