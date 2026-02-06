Educação do futuro passa por pessoas e tecnologia

A transformação digital tem mudado rapidamente o mercado de trabalho, mas, para a diretora regional do Senac Mato Grosso do Sul, Jordana Duenha, as pessoas continuam sendo o principal diferencial competitivo. A avaliação foi feita durante participação no podcast do Grupo RCN, que abordou temas como educação profissional, inovação, diversidade e futuro do trabalho.

Segundo Jordana, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser uma commodity.

“Hoje, qualquer pessoa consegue acessar tecnologia de ponta. O que faz a diferença é como o ser humano usa isso de forma inteligente”, afirmou. Para ela, competências como comunicação, pensamento crítico, visão sistêmica e capacidade de aprender continuamente são essenciais para o profissional do século XXI.

Durante a conversa, a diretora destacou o Senac Hub Academy, em Campo Grande, como exemplo de um novo modelo educacional, que vai além da formação técnica tradicional. “O Hub é um espaço de conexões. Ele permite diferentes trajetórias: entrar no mercado de trabalho, se reinventar, empreender ou combinar tudo isso ao longo da vida”, explicou.

Jordana ressaltou que o Senac mantém o ensino por competências e a metodologia de projetos, mas incorpora novos elementos, como ambientes inspiradores, uso intensivo de tecnologia, forte conexão com o setor produtivo e aproximação com o ecossistema de inovação. “Não é só uma escola bonita ou tecnológica. É um ambiente que provoca aprendizado e aproxima o aluno da realidade do mercado”, disse.

A Importância da Diversidade e do Ensino Técnico

Outro ponto abordado foi a importância da diversidade dentro das organizações. Para a diretora, equipes plurais são mais competitivas. “O consumidor é diverso. Se a empresa não reflete isso internamente, ela perde a capacidade de dialogar com o seu público”, afirmou, ao defender a presença de jovens, mulheres e diferentes perfis nos times.

Ao falar sobre o ensino técnico, Jordana destacou que não há rivalidade com o ensino superior. “São caminhos complementares. Em muitos países desenvolvidos, o jovem começa pelo ensino técnico, entra no mercado e depois segue para o ensino superior”, pontuou. Ela alertou que, sem formação técnica ou superior, grande parte da população acaba restrita a subempregos.

Desafios e Soluções para Pequenas Empresas na Transformação Digital

A diretora também comentou os desafios enfrentados pelas pequenas empresas diante da transformação digital. Nesse contexto, citou o programa Decola Empresas, que atende 120 negócios em Mato Grosso do Sul. “Inovação não é só tecnologia de ponta. É resolver um problema real, mesmo com soluções simples”, explicou.

Ao projetar os próximos passos da instituição, a diretora lembrou que 2026 marca um momento simbólico para o Senac, que completa 80 anos de história, unindo tradição, inovação e o compromisso de seguir preparando profissionais para os desafios do futuro.

Entre os projetos estão novas unidades no interior do Estado, ampliação da atuação no ecossistema de inovação e a consolidação do Senac Hub Academy como referência nacional. “A gente quer continuar se vendo amanhã, ajudando pessoas, empresas e o Estado a crescer”, concluiu.

Acompanhe a entrevista completa: