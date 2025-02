Educação e Cultura transformam a vida de crianças e adolescentes na Capital

Em Campo Grande, o Sesc Lageado é uma unidade de cultura do Sesc que atende crianças e adolescentes no contraturno escolar, oferecendo aulas de dança, música, instrumentalização, canto, artes digitais, criação de vídeos e trilhas, além de um projeto de monitoria. Durante o Jornal CBN Campo Grande desta sexta-feira (21), o professor Vladimir Bibi e os alunos do projeto, Nathan da Silva de Jesus e Daniel Boaz, falaram mais sobre as aulas e o poder transformador da educação aliada à cultura na vida dos jovens.

Mais de cinco mil adolescentes já passaram pelo local, e as atividades são gratuitas. O objetivo é desenvolver nos alunos a coordenação motora, o despertar artístico, melhorar a integração com os colegas e proporcionar novos olhares para o futuro.

“O Sesc Lageado surgiu com cursos de culinária, corte e costura e computação para adultos. Só que abriu vagas para cursos de música para crianças e, então, bombou. A gestão entendeu que era o momento de mudar e focar na cultura. Temos muitos projetos para crianças e adolescentes voltados para a educação musical. É um projeto que transforma vidas […] Inclusive, agora os cursos estão com vagas abertas e também há audição para o coral infantojuvenil“, afirmou o professor.

Confira a entrevista completa: