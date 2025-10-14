Feirão MS Moradia no Norte Sul Plaza oferece até R$ 87 mil em subsídios

De 16 a 19 de outubro, o Norte Sul Plaza será palco da 3ª edição do Feirão MS Moradia. Trata-se de uma iniciativa que visa facilitar o acesso à casa própria para famílias de Campo Grande e região.

O evento é promovido pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) em parceria com diversas construtoras locais. Além disso, oferece subsídios que podem chegar a R$ 87 mil.

Os benefícios do Feirão MS Moradia são resultado da soma de incentivos do Governo do Estado e do Programa Minha Casa, Minha Vida. Também incluem a possibilidade de uso do FGTS.

Durante os quatro dias, o público poderá conhecer imóveis de até R$ 250 mil com condições de pagamento facilitadas. Além disso, poderão simular financiamentos diretamente nos estandes das construtoras participantes.

Entre as empresas confirmadas estão Link Imóveis, Click Imóveis, Engepar, Fast Imobiliária, Luiz Rosa, MRV, Sindimóveis e Tecol Engenharia.

No Feirão MS Moradia, representantes da Agehab e de instituições financeiras também estarão presentes para oferecer orientação personalizada sobre crédito e cadastro habitacional.

Requisitos para Participação no Feirão MS Moradia

O feirão é direcionado a famílias com renda mensal de até R$ 7.050 que buscam o primeiro imóvel. E já estejam inscritas no cadastro da Agehab. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda e residência. É preciso também trazer certidões que atestem que o candidato não possui imóvel em seu nome nem tenha sido beneficiado por outros programas habitacionais.

📍 Serviço

Evento: Bem-vindo ao Feirão MS Moradia

Datas: 16 a 19 de outubro

Local: Praça de Eventos do Norte Sul Plaza – próximo à Sejusp, Campo Grande (MS)