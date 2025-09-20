EkoBox eleva padrão de estrutura no Festival Internacional da Carne

O Festival Internacional da Carne, iniciado na sexta-feira (19) e que segue até domingo (21) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, ganhou um padrão inédito de infraestrutura.

A EkoBox, empresa sul-mato-grossense especializada em estruturas provisórias, é responsável por montar 60 tendas, dez contêineres de banheiro climatizados, três galões, um palco geodésico com cobertura especial e quatro estandes.

Palco geodésico é novidade no evento – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O resultado, segundo o público e os expositores, é um ambiente mais confortável e seguro para quem vai saborear os pratos e prestigiar os shows.

Leonardo de Paula é fundador da Ekobox – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Fundador da EkoBox, Leonardo de Paula Maravieski, conta que a empresa nasceu há 13 anos para atender obras e canteiros, mas rapidamente percebeu o potencial do setor de eventos.

“Nós começamos pequenos, mas com qualidade. Hoje temos volume sem perder a qualidade. Essa é nossa primeira preocupação: segurança. A segunda é qualidade”, afirmou.

Tendas climatizadas e banheiros contêiner

Tendas da Ekobox dão conforto aos assadores – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Entre as novidades apresentadas no festival, estão as tendas iglu climatizadas com ar-condicionado — não apenas ventiladores — e os banheiros contêiner, que além de inéditos em Mato Grosso do Sul para eventos desse porte, também são climatizados.

“Aqui é o primeiro evento do Estado sem banheiro químico. Também trouxemos as tendas Euro, lançamento nacional, com vãos de até 30 metros sem pilar, e o piso Easyfloor para cobrir grandes áreas. É uma infraestrutura para atender bem e dar conforto ao público”, disse Leonardo.

Evento cresce e atrai público diverso

Com 30 estações gastronômicas e 200 assadores e chefs regionais, além de convidados internacionais, o 3º Festival Internacional das Carnes reúne milhares de pessoas ao longo do fim de semana.

Luth de Paulo e a sua famosa ponta de costela – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Para o assador Luth de Paulo, que durante o festival está servindo ponta de costela, a estrutura faz diferença. “Essa infraestrutura ajuda muito, porque nos dá condições de entregar melhor para cada um dos convidados. Além da entrada gratuita, esse conforto é um atrativo”, comentou.

Ele destacou também a evolução do cenário gastronômico em Campo Grande. “Cada ano que passa o churrasco se apresenta mais com a sociedade. Esse festival é uma referência, com gente do Paraguai, Argentina, Bolívia e de outros estados”.

Público elogia conforto e variedade

A visitante Carla Belliard aprovou o formato do evento. “Genial, adorei. Pena que foi pouco divulgado. Campo Grande teve o festival do hambúrguer, do turismo e agora o festival da carne. É extraordinário, Campo Grande gosta de comer, né? É a nossa praia”, disse.

Ela experimentou sanduíche de pernil, enquanto o companheiro optou pelo pirarucu.