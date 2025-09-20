Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA INOVADORA

EkoBox eleva padrão de estrutura no Festival Internacional da Carne

Empresa traz inovação com piso especial, palco geodésico e banheiros climatizados no maior evento gastronômico do MS

Fernando de Carvalho

Ekobox está fornecendo toda a infraestrutura do evento - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67
Ekobox está fornecendo toda a infraestrutura do evento - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O Festival Internacional da Carne, iniciado na sexta-feira (19) e que segue até domingo (21) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, ganhou um padrão inédito de infraestrutura.

A EkoBox, empresa sul-mato-grossense especializada em estruturas provisórias, é responsável por montar 60 tendas, dez contêineres de banheiro climatizados, três galões, um palco geodésico com cobertura especial e quatro estandes.

Palco geodésico é novidade no evento – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O resultado, segundo o público e os expositores, é um ambiente mais confortável e seguro para quem vai saborear os pratos e prestigiar os shows.

Leonardo de Paula é fundador da Ekobox – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Fundador da EkoBox, Leonardo de Paula Maravieski, conta que a empresa nasceu há 13 anos para atender obras e canteiros, mas rapidamente percebeu o potencial do setor de eventos.

“Nós começamos pequenos, mas com qualidade. Hoje temos volume sem perder a qualidade. Essa é nossa primeira preocupação: segurança. A segunda é qualidade”, afirmou.

Tendas climatizadas e banheiros contêiner

Tendas da Ekobox dão conforto aos assadores – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Entre as novidades apresentadas no festival, estão as tendas iglu climatizadas com ar-condicionado — não apenas ventiladores — e os banheiros contêiner, que além de inéditos em Mato Grosso do Sul para eventos desse porte, também são climatizados.

“Aqui é o primeiro evento do Estado sem banheiro químico. Também trouxemos as tendas Euro, lançamento nacional, com vãos de até 30 metros sem pilar, e o piso Easyfloor para cobrir grandes áreas. É uma infraestrutura para atender bem e dar conforto ao público”, disse Leonardo.

Evento cresce e atrai público diverso

Com 30 estações gastronômicas e 200 assadores e chefs regionais, além de convidados internacionais, o 3º Festival Internacional das Carnes reúne milhares de pessoas ao longo do fim de semana.

Luth de Paulo e a sua famosa ponta de costela – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Para o assador Luth de Paulo, que durante o festival está servindo ponta de costela, a estrutura faz diferença. “Essa infraestrutura ajuda muito, porque nos dá condições de entregar melhor para cada um dos convidados. Além da entrada gratuita, esse conforto é um atrativo”, comentou.

Ele destacou também a evolução do cenário gastronômico em Campo Grande. “Cada ano que passa o churrasco se apresenta mais com a sociedade. Esse festival é uma referência, com gente do Paraguai, Argentina, Bolívia e de outros estados”.

Público elogia conforto e variedade

A visitante Carla Belliard aprovou o formato do evento. “Genial, adorei. Pena que foi pouco divulgado. Campo Grande teve o festival do hambúrguer, do turismo e agora o festival da carne. É extraordinário, Campo Grande gosta de comer, né? É a nossa praia”, disse.

Ela experimentou sanduíche de pernil, enquanto o companheiro optou pelo pirarucu.

Estande climatizado da Ekobox no Festival da Carne – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos