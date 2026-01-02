“Ele saiu de casa decidido a cometer o crime”, afirma subcomandante sobre tentativa de estupro

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul avaliou que houve premeditação na tentativa de estupro registrada na Avenida Rita Vieira de Andrade, em Campo Grande, contra uma escrivã da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Segundo o subcomandante da unidade, major Cleyton da Silva Salles, o homem preso já saiu de casa com a intenção de cometer o crime.

“O indivíduo tinha plena consciência do que estava fazendo. Ele saiu de casa com a intenção de cometer esse crime sexual”, afirmou o major.

A avaliação foi apresentada durante entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (2), quando a corporação trouxe novos detalhes sobre o caso. De acordo com o subcomandante, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta, estava sem roupas íntimas e portava um gel lubrificante. “Esses elementos indicam que não se tratava de uma ação por impulso”, disse.

O major também relatou que, após a prisão, o próprio suspeito afirmou ter deixado em casa a esposa grávida e uma filha antes de sair. “Ele relatou que tinha ciência da ilegalidade da conduta e mesmo assim decidiu agir”, afirmou.

O subcomandante detalhou ainda a atuação do policial do Batalhão de Choque que interveio na ocorrência. Segundo ele, o militar estava de folga e passava pelo local com familiares quando percebeu que uma mulher estava sendo levada à força em direção a uma área de mata.

“Ele identificou que havia uma situação de violência em andamento e decidiu agir”, relatou.

Ainda conforme o major, ao receber ordem de rendição, o suspeito abandonou a faca e tentou fugir. “Mesmo assim, ele foi alcançado e contido até a chegada do apoio policial”, afirmou.

Durante a coletiva, o major Cleyton informou que o homem tem 24 anos e não possui antecedentes criminais registrados. Apesar disso, segundo ele, o modo de agir acendeu um alerta.

“A forma como ele se preparou levanta dúvidas se essa foi a primeira vez que tentou cometer esse tipo de crime”, disse.

Orientações para quem pratica atividade física

Questionado sobre prevenção, o subcomandante afirmou que o policiamento tem sido intensificado em áreas com maior fluxo de pessoas praticando atividades físicas, principalmente nos períodos da manhã e do fim da tarde. Ainda assim, ele ressaltou que alguns cuidados podem reduzir riscos.

“A orientação é evitar locais isolados e com pouca iluminação, procurar locais com maior circulação de pessoas e, sempre que possível, praticar atividade em dupla ou em grupo”, disse.

Segundo ele, diante de qualquer situação suspeita, a recomendação é acionar imediatamente a Polícia Militar e evitar confronto direto, especialmente quando há indícios de que o agressor esteja armado.

A tentativa de estupro ocorreu na noite de quarta-feira (1º), quando a vítima praticava corrida na Avenida Rita Vieira de Andrade. Ela foi ameaçada com uma faca e arrastada em direção a uma área de mata.

O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça. A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).