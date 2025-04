Eleição suplementar em Paranhos acontece no próximo domingo

Os eleitores de Paranhos voltarão às urnas neste domingo (6) para escolher o novo prefeito e vice-prefeito do município. A eleição suplementar foi determinada pela Resolução nº 853/2025, assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), desembargador Carlos Eduardo Contar, no dia 21 de fevereiro.

A votação ocorrerá das 7h às 16h (horário de MS), com a previsão de totalização dos votos até as 18h. Segundo a 1ª Zona Eleitoral (1ª ZE), 9.366 eleitores estão aptos a votar nas 30 seções distribuídas em cinco locais de votação no município.

Motivo da eleição suplementar

A nova eleição foi necessária devido à cassação do registro de candidatura do prefeito eleito em 2024, Heliomar Klabunde (MDB), após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apontou irregularidades nas contas de sua gestão anterior.

Desde 1º de janeiro de 2025, o presidente da Câmara de Vereadores assumiu interinamente a administração municipal.

Candidatos ao pleito

Disputam a eleição os candidatos Hélio Acosta (PSDB) e Alfredo Soares (MDB), da chapa Unidos Por Paranhos, e Jorge Ricardo Laurício (PT) e Doutor Vicente (PT), da Federação Brasil da Esperança.

Orientações aos eleitores

A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores consultem previamente seus locais de votação. A verificação pode ser feita pelo site do TRE-MS ou pelo aplicativo e-Título, disponível para smartphones.

Preparativos para a eleição

A partir desta quinta-feira (3), as urnas eletrônicas serão entregues aos 120 mesários junto com o material de apoio. A totalização dos votos ocorrerá no Posto de Atendimento do município, localizado na Avenida Marechal Dutra, 2111, Centro.

A eleição suplementar em Paranhos segue os trâmites legais para garantir um processo democrático transparente e eficiente.