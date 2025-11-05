Em luto, Assembleia suspende sessão desta quarta-feira

Os trabalhos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foram suspensos nesta quarta-feira (5) em solidariedade à morte do filho de uma servidora da instituição.

O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), no início da manhã. Ele informou que a sessão ordinária não seria iniciada e liberou todos os parlamentares das atividades do dia.

Durante a fala no plenário, Gerson Claro manifestou pesar e solidariedade à servidora e à família, destacando o clima de comoção entre deputados e servidores.

Com o cancelamento, não houve nenhuma reunião ou votação na data de hoje.

A pauta previa a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que estima receita de R$ 27,19 bilhões para o próximo ano, além de outros quatro projetos — entre eles, propostas voltadas ao combate ao racismo, à valorização de trabalhadores domésticos e ao reconhecimento de manifestações culturais.

As votações devem ser reagendadas para a próxima sessão ordinária, conforme o calendário do Legislativo estadual.