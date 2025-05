Em MS, ao menos 100 mil famílias têm direito à tarifa social de energia elétrica

Pelo menos 100 mil famílias em Mato Grosso do Sul têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e podem se cadastrar ao programa social do Governo Federal, que concede desconto de até 65% no valor da tarifa de energia, dependendo do consumo do imóvel. Aqui no estado mais de 202 mil famílias já estão cadastradas.

Para receber o benefício, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento – nesse caso com renda mensal de até três salários mínimos – também têm direito, além das famílias indígenas, quilombolas ou com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada.

“A Tarifa Social é um direito do consumidor e é muito importante para os clientes, pois pode dar até 65% de desconto na tarifa da conta de luz, dependendo da faixa de consumo. A Energisa tem se empenhado para alcançar o maior número de clientes que tenham direito ao benefício por meio de ações para buscar esses clientes”, diz o coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz.

Nesse caso, ele destaca projeto da concessionária em que uma unidade móvel percorre as cidades atendidas levando palestras, sorteios e serviços como a inscrição na Tarifa Social.

Para ter acesso ao desconto, basta o beneficiário fazer a inscrição no CadÚnico ou atualizar os dados no CRAS, a Energisa faz o cruzamento dos dados enviados pelo Ministério de Minas e Energia com o banco de dados de clientes, identificando assim aqueles que atendem aos requisitos e têm direito ao benefício para fazer o cadastro automaticamente. Para o cliente que não é o titular da fatura, mas também tem o direito, basta procurar uma agência de atendimento da concessionária.

Sobre o benefício

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um projeto social que dá descontos na conta de luz para quem atende os pré-requisitos do programa federal. Pela regulamentação do benefício, o desconto é concedido conforme o consumo do imóvel sendo:

· 65% de desconto para clientes que consomem até 30 kWh/mês

· 40% de desconto para quem consome de 31 kWh/mês a 100 kWh/mês

· 10% de desconto para consumo de 101 kWh/mês até 220 kWh/mês

. No caso de famílias indígenas ou quilombolas, é aplicado desconto de 100% para um consumo de até 50 kilowatts/hora (kWh).

Para realizar o cadastro, é preciso procurar uma agência de atendimento da Energisa ou acessar os canais oficiais de atendimento: site energisa.com.br, whatsApp Gisa: (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On ou 0800 722 7272.

Outro benefício

Clientes considerados baixa renda (consumo de até 220 kWh/mês) ou baixa renda eletrodependentes (consumo de até 530 kWh/mês) também podem ser beneficiados pelo Programa Energia Social: Conta de Luz Zero, concedido pelo governo de Mato Grosso do Sul. Um dos critérios para participar é ser beneficiário do Programa Tarifa Social do Governo Federal.

Para mais informações, acesse www.energiasocial.ms.gov.br ou whatsapp (67) 3314-4849 / (67) 3314-4867.

*Com informações Energisa