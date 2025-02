Em ritmo de Carnaval, trio traz talento e samba na veia durante apresentações musicais na Capital

Em tempo de Carnaval, os músicos Bibi do Cavaco, Nathan 7 cordas e Jhemerson da percussão trouxeram muito samba para o CBN Cultural desta sexta-feira (28). Além da darem um show com o talento musical, durante a entrevista os artistas falaram sobre suas trajetórias profissionais, objetivos de carreira e as próximas apresentações em Campo Grande.

“Sempre nos finais de semana a gente se apresenta em locais com a tradicional feijoada. Aí acontece o nosso samba, nosso chorinho, nossas músicas autorais, a música popular brasileira através do nosso trio e sempre recebemos muito bem todos que gostam e curtem nosso som […] Estamos muito animados para o Carnaval e o objetivo é seguir trabalhando“, disse Bibi do Cavaco, responsável por montar o trio e comandar as apresentações pela Capital.

Confira a entrevista completa: