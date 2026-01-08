Prefeitura convoca pré-selecionados para apartamentos do Jardim Antártica

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial do Município (Diogrande), o edital de convocação dos pré-selecionados para os 30 apartamentos do Condomínio Residencial Jardim Antártica, integrantes do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1.
Os convocados devem comparecer à sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) em até cinco dias corridos para entrega e validação da documentação exigida pelo programa habitacional.
O edital, divulgado pela EMHA, convoca as famílias pré-selecionadas para dar continuidade ao processo de acesso às unidades habitacionais localizadas no bairro Jardim Antártica, na Região Urbana do Lagoa.
As inscrições para o empreendimento foram abertas em outubro de 2025 e a pré-seleção ocorreu de forma pública em dezembro, durante o evento “Natal dos Sonhos”, realizado na Praça Ary Coelho. A iniciativa garantiu transparência ao processo e amplo acesso à informação para os interessados.
Condomínio Residencial Jardim Antártica
O Condomínio Residencial Jardim Antártica integra o programa habitacional federal Minha Casa, Minha Vida e tem como objetivo assegurar moradia digna à população. Cada apartamento conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de infraestrutura completa e áreas destinadas à convivência dos moradores.
A entrega e validação dos documentos são etapas obrigatórias para a regularização do processo e continuidade da seleção das famílias que poderão ser contempladas com as unidades habitacionais.
Serviço
Os convocados pelo Edital nº 01/2026 devem comparecer à EMHA para entrega e conferência da documentação exigida.
- Onde: Sede da EMHA – Rua Íria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente;
- Quando: Até cinco dias corridos a partir de 8 de janeiro;
- Horário: Das 8h às 13h;
- Documentos: Apresentação obrigatória de toda a documentação exigida pelo programa;
- Lista de convocados: Disponível no Diogrande e no site oficial da EMHA.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande