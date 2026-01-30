Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

HABITAÇÃO

EMHA convoca suplentes de 30 apartamentos no Jardim Antártica

Etapa não garante a unidade, mas define a continuidade no processo de seleção

Arthur Ayres

Suplentes do Minha Casa Minha Vida são chamados para entrega de documentos em Campo Grande - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Suplentes do Minha Casa Minha Vida são chamados para entrega de documentos em Campo Grande - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A Prefeitura de Campo Grande convocou suplentes pré-selecionados para uma etapa decisiva do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O chamamento envolve 30 apartamentos do Residencial Jardim Antártica e foi publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande).

A convocação é feita pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) e tem como objetivo a entrega de documentos e a comprovação dos critérios de pontuação informados no momento da inscrição.

O atendimento será realizado entre os dias 2 e 9 de fevereiro das 8h às 12h, na sede da EMHA, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente. Os convocados devem apresentar toda a documentação exigida para conferência.

De acordo com o edital, a apresentação dos documentos não garante a destinação definitiva da unidade habitacional. O processo depende da análise e validação das informações, que podem resultar em eventual reclassificação dos candidatos.

Notícias Relacionadas

Empreendimento

O Residencial Jardim Antártica está localizado no bairro Jardim Antártica, na Região Urbana do Lagoa. O empreendimento integra o programa habitacional federal e é voltado a famílias de baixa renda.

Cada unidade contará com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de infraestrutura completa e áreas de convivência no condomínio. A iniciativa busca ampliar o acesso à moradia digna em Campo Grande.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos