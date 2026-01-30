EMHA convoca suplentes de 30 apartamentos no Jardim Antártica

A Prefeitura de Campo Grande convocou suplentes pré-selecionados para uma etapa decisiva do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O chamamento envolve 30 apartamentos do Residencial Jardim Antártica e foi publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande).

A convocação é feita pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) e tem como objetivo a entrega de documentos e a comprovação dos critérios de pontuação informados no momento da inscrição.

O atendimento será realizado entre os dias 2 e 9 de fevereiro das 8h às 12h, na sede da EMHA, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente. Os convocados devem apresentar toda a documentação exigida para conferência.

De acordo com o edital, a apresentação dos documentos não garante a destinação definitiva da unidade habitacional. O processo depende da análise e validação das informações, que podem resultar em eventual reclassificação dos candidatos.