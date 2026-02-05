Empates marcam 4ª rodada do Estadual e ambulância vira destaque em Costa Rica

O início da 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi marcada por uma sequência de empates em 1 a 1 e por um episódio inusitado que chamou a atenção fora das quatro linhas.

No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, Pantanal e Corumbaense ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (4). O resultado interrompeu a sequência de vitórias do time da Capital e manteve as equipes próximas na tabela.

A rodada teve início no Estádio Pereirão, onde Bataguassu e CR Aquidauana também empataram por 1 a 1. Com o placar, o time aquidauanense segue sem vencer na competição.

No Sul do Estado, o duelo regional entre Naviraiense e Ivinhema terminou igualmente empatado em 1 a 1, em uma partida equilibrada do início ao fim.

Já em Costa Rica, o empate em 1 a 1 entre Dourados e Naviraiense ganhou repercussão por um fato extracampo. Durante a partida, a ambulância precisou entrar no gramado para atendimento ao jogado do Dourados, ao sair do campo, apresentou problemas mecânicos. Jogadores das duas equipes precisaram empurrá-la para liberar o andamento do jogo. Após a paralisação, o Dourados voltou melhor e conseguiu o gol de empate.

Jogadores empurram ambulância em Costa Rica – Foto: Reprodução/CREC TV

A rodada segue nesta quinta-feira, novamente no Estádio Jacques da Luz, onde o líder Operário entra em campo contra o Águia Negra e busca manter a ponta da competição.