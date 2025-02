Empreendedora transformou desafios em oportunidade e hoje tem loja de joias com peças exclusivas em MS

A história de uma empreendedora que mostrou o quanto a determinação e visão podem transformar desafios em grandes oportunidades foi assunto do programa CBN Você Mulher deste sábado (1). A sócia proprietária da MADAM Joias, Amauri Terezinha Raizer, falou sobre a trajetória com o empreendimento, que traz o conceito de pedras naturais de qualidade e design exclusivo, para traduzir a essência dos clientes unindo sofisticação e beleza.

“A gente tem a parte artesanal com pedras brutas, que está muito em alta e as pessoas gostas. E temos também a parte da fundição, onde temos as nossas designers que desenvolvem os nossos modelos e é isso que torna as nossas pessoas diferentes e exclusivas Madam“, contou a empreendedora.