Empreendedorismo feminino ganha força com ações do Conselho da Mulher da ACICG

Com o avanço do protagonismo feminino no mercado de trabalho, o associativismo tem ganhado força como ferramenta de fortalecimento das mulheres no mundo dos negócios.

Em Campo Grande, o Conselho da Mulher da Associação Comercial e Industrial da Capital (ACICG) vem promovendo encontros quinzenais para apoiar e desenvolver empreendedoras e executivas da cidade.

A coordenadora do Conselho, Roberta Oliveira, destacou durante entrevista ao vivo no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, que o objetivo é oferecer um ambiente seguro, colaborativo e de aprendizado.

“Empreender é uma jornada solitária, ainda mais para as mulheres. O Conselho existe para acolher, apoiar e conectar essas empresárias com outras que compartilham os mesmos desafios”, explicou.

Três pilares: produtividade, desenvolvimento e networking

Os encontros são realizados duas vezes por mês, na sede da associação, no centro da cidade. Um é pela manhã, outro à noite. As reuniões seguem uma estrutura focada em três pilares: produtividade, desenvolvimento e networking.

Segundo Roberta, a ideia é que cada participante saia do encontro com alguma lição prática que possa aplicar em seu negócio.

“Falamos de problemas reais. É um espaço para trocar experiências, fazer conexões e até gerar negócios”, afirmou.

A coordenadora ainda compartilhou a própria trajetória: após morar fora por muitos anos, encontrou na ACICG o ambiente ideal para recomeçar e fundou, junto com outras mulheres que conheceu ali, uma nova empresa. “A casa do empresário me acolheu. Lá, você encontra apoio e, principalmente, escuta”, disse.

Desafios femininos vão além do mercado

Roberta destacou que a maior dificuldade enfrentada pelas mulheres empresárias ainda é a gestão do tempo. Muitas acumulam funções: são mães, esposas, donas de casa e responsáveis pelo próprio negócio.

Essa sobrecarga torna o equilíbrio entre vida pessoal e profissional um dos principais obstáculos.

Além disso, ela citou a dificuldade de separar as emoções da racionalidade na hora de tomar decisões profissionais como outro desafio frequente. “É difícil deixar o lado pessoal de lado. Mas, às vezes, é preciso agir com foco e razão para crescer no mercado”, comentou.

Iniciativas práticas e ações planejadas

Entre as ações do Conselho estão o projeto Pense Comigo Empresária, onde as participantes podem compartilhar suas dificuldades e receber apoio coletivo, e o Conselho em Ação, que promove visitas e viagens técnicas com foco em capacitação.

Roberta reforça que o grupo é aberto a todas as mulheres associadas à ACICG, independentemente do porte ou do tempo de existência do negócio. “Tanto quem está começando quanto quem já tem uma empresa consolidada será bem-vinda. O importante é estar disposta a se desenvolver e trocar experiências”, completou.

Como participar

Empresárias interessadas em integrar o Conselho da Mulher da ACICG devem entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99996-3793. As reuniões ocorrem a cada 15 dias e são sempre pontuais.

“Ali, o tempo é respeitado, assim como a trajetória de cada mulher que participa com a gente”, finalizou.

