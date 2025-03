Empreendimento familiar, Grupo Pazinha se destaca em MS

Destacando-se no mercado sul-mato-grossense, o Grupo Pazinha é referência no fornecimento de materiais de acabamento, como portas, acessórios e madeiras. Um empreendimento familiar que teve início no setor madeireiro e, hoje, tornou-se uma das principais empresas do Estado, principalmente com a inserção da Laguna Portas em seu portfólio.

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (8), José Marques conversou com o diretor técnico do Grupo Pazinha, Rafael Costa, que falou sobre a história do empreendimento, sua trajetória profissional e as novidades com qualidade exclusiva para os clientes de Mato Grosso do Sul.

“Eu costumo dizer que, hoje, no Grupo Pazinha, a gente consegue pegar a obra do começo, do baldrame até a finalização. Porque, quando a obra começa a ser levantada, a gente entra com as madeiras mais rústicas e pesadas; depois que as paredes sobem, podemos entrar com a parte de aço galvanizado; na parte interna, temos as portas internas, as ‘big doors’, portas de alto padrão e também as esquadrias de PVC. Tudo com a qualidade de uma empresa familiar renomada no Estado”, disse Rafael.

Confira a entrevista completa: