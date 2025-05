Emprega CG oferece 300 vagas de contratação imediata

Nesta terça-feira (13), a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) promove o programa Emprega CG, das 8h às 12h. A ação acontece no Centro Comunitário do Bairro Coophatrabalho, localizado na Avenida Florestal, 847, com distribuição de até 160 senhas e atendimento por ordem de chegada.

O programa, que conecta trabalhadores e empresas com oportunidades de emprego na Capital, contará com a participação de nove empresas parceiras e os recrutadores realizarão entrevistas e triagens com seleção imediata em 21 funções e cerca de 300 vagas disponíveis.

São oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com destaque para funções como assistente de logística, operador de caixa, repositor, atendente de frios e padaria, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, assistente administrativo, servente de obras, pedreiro, analista fiscal e agente de atendimento.

Os interessados devem ir até o Centro Comunitário levando documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.