Emprego desaba 98% entre homens e 40% entre mulheres, aponta Caged

Segundo o Painel de Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Mato Grosso do Sul teve queda de 73,89% no saldo de emprego nos meses de março de 2024 e 2025. Em 2024, o saldo foi de 4.262; já em 2025, o saldo caiu para 1.114 empregos.

A maior diferença foi entre o saldo de empregos de homens e mulheres. Em 2024, Mato Grosso do Sul tinha 1.813 mulheres registradas no mercado de trabalho e, em março de 2025, eram 1.078.

Já os homens ocupavam 2.449 vagas no mercado de trabalho em março de 2024; em 2025, apenas 36 vagas eram ocupadas por homens, uma queda de 98,53% no saldo empregatício.

Em março deste ano, foram 22.533 admissões e 22.497 desligamentos entre os homens.

Setores

As contratações no setor de serviços diminuíram 64,65%, com 148.467 contratações em março de 2024 e 52.459 em março deste ano.



O comércio teve saldo negativo de -10.310 vagas em março de 2025, enquanto em 2024 eram 38.659 vagas no saldo empregatício de Mato Grosso do Sul.

O setor de construção ainda segue com saldo positivo, apesar da queda de 22,24% de vagas no setor. Em 2024, foram 28.224 vagas no setor de construção, enquanto em 2025, foram 21.946 vagas.

O que é o Caged?

O Caged é um sistema de registro que acompanha as admissões, desligamentos e saldos empregatícios no Brasil. As empresas de todos os estados do país são obrigadas a declarar as admissões, desligamentos e transferências de seus funcionários.

Os dados coletados ajudam a estudar o cenário empregatício para formular políticas públicas, estimulando a criação de novos empregos.