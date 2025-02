Empresária é assassinada a tiros pelo ex-marido em Água Clara

Na madrugada deste sábado (22), a empresária Mirielli Santos, de 26 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-marido, Fausto Junior Aparecido de Oliveira, de 31 anos, em uma residência em Água Clara, município a 193 quilômetros de Campo Grande.

O Boletim de Ocorrência registrado pela polícia aponta que a vítima foi socorrida pelo suspeito e pelo irmão, após ser baleada na região do abdômen. Mirieli foi encaminhada ao hospital, mas chegou à unidade de saúde já sem vida.

De acordo com o irmão da vítima, ele estava na casa de Fausto com outras pessoas quando Mirieli chegou. Uma discussão entre o ex-casal ocorreu, e, em seguida, os dois entraram na residência. Momentos depois, eles ouviram disparos.

Mirielli e o ex-marido Fausto Júnior – Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Ao entrar na casa, o irmão encontrou a vítima caída no chão e a levou, junto com Fausto, ao hospital. O suspeito fugiu do local após deixar a vítima e o irmão na unidade de saúde, abandonando sua caminhonete nas proximidades.

O irmão de Mirielli afirmou à polícia que já havia visto Fausto portando uma arma cromada.

Durante a perícia na residência, os policiais encontraram várias munições de calibre .22 armazenadas em um recipiente plástico, além de um revólver calibre .38 no quarto onde a vítima foi baleada. O revólver estava enrolado em um cobertor, com três cartuchos deflagrados e três intactos.

A Polícia Civil e a perícia estão conduzindo as investigações, enquanto a Polícia Militar realiza trabalhos para localizar Fausto.

Este é o quarto feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025. O último caso ocorreu em Dourados, no dia 18 de fevereiro, quando Juliana Domingues, de 28 anos, foi assassinada com golpes de facão pelo marido na presença do filho de 8 anos.