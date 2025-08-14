Empresário investigado por ameaças à ex-companheira tem arsenal apreendido em Campo Grande

Policiais do SIG da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (1ª DEAM) cumpriram, nesta quinta-feira (14), um mandado de busca e apreensão contra um empresário investigado por ameaças no contexto de violência doméstica e familiar. A ordem judicial foi expedida pela 4ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Segundo a investigação, a vítima manteve um relacionamento de cerca de nove meses com o investigado, encerrado há seis anos. Ele não teria aceitado o rompimento, tentando contato constante, situação que se agravou após a vítima iniciar um novo relacionamento.

No mês passado, o atual companheiro da vítima recebeu uma ligação de número restrito informando que o investigado estaria oferecendo R$ 50 mil “pela cabeça” da mulher e R$ 35 mil pelo dele.

Temendo por sua vida, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, alegando ainda que sabia que o investigado possuía armas de fogo. A polícia localizou e apreendeu nove armas de calibres variados — .22, .38, 9mm, .357 Magnum e 5,56mm — além de diversas munições, incluindo calibres .38 e 5,56mm.

O investigado possui registro como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e, por isso, não foi autuado em flagrante, já que toda a documentação do armamento estava regular. Mesmo assim, o arsenal foi apreendido devido à gravidade das ameaças e ao risco potencial à integridade da vítima.

A investigação segue em andamento para apurar todos os detalhes do caso e garantir a segurança da mulher e de seu companheiro.

*Com informações da PCMS