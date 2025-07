Empresário morre em capotamento de caminhonete na MS-040

Antônio Oliveira dos Santos, de 72 anos, morreu na manhã deste domingo (20) após um grave acidente na rodovia MS-040, próximo a Ribas do Rio Pardo, A 97 km de Campo Grande. A caminhonete que ele dirigia capotou violentamente e ficou completamente destruída. Antônio estava sozinho no veículo e morreu ainda no local.

Natural de Rancharia (SP) e residente em Campo Grande, o empresário era conhecido no setor agropecuário e no comércio de autopeças em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, não houve tempo para socorro.

Detalhes do Acidente e Resgate

O Corpo de Bombeiros de Ribas de Rio Pardo foi acionado e fez a remoção do corpo das ferragens.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local para investigar as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não há informações sobre a participação de outro veículo nem sobre as causas exatas do capotamento.