Empresários aprovam CEO Dinner 2025 e destacam insights estratégicos

Realizado na noite desta quinta-feira (27), em Campo Grande, o CEO Dinner 2025 reuniu 80 empresários para discutir economia e transformação digital, abrindo o calendário de eventos do RCN em Ação em parceria com a Amcham Brasil. Com painéis de André Nunes, economista-chefe do Sicredi, e Juan Pablo, especialista em Inteligência Artificial, o encontro trouxe análises sobre juros, risco fiscal e a importância da IA no mundo dos negócios.

Que participou da oportunidade exclusiva na Capital, aprovou o evento com a relevância dos temas e networking qualificado. Este é só o início de um ano que “promete eventos importantes e qualificados, com o compromisso de levar conteúdo estratégico ao empresariado de Mato Grosso do Sul“, aifrmou Denis Rondina, gerente regional da Amcham Brasil.