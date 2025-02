Empresas de Mato Grosso do Sul renegociam R$ 133 milhões em dívidas pelo Desenrola Pequenos Negócios

O programa Desenrola Pequenos Negócios permitiu que 2.192 empresas de Mato Grosso do Sul renegociassem 3.032 contratos entre maio e dezembro de 2024, totalizando um volume de R$ 133,61 milhões.

A iniciativa beneficiou microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte, oferecendo condições diferenciadas para regularizar dívidas e retornar ao mercado de crédito.

No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ficou em 15º lugar entre as unidades da Federação em volume renegociado.

Impacto nacional e local

Em âmbito nacional, o programa, desenvolvido pelos Ministérios da Fazenda e do Empreendedorismo, renegociou um total de R$ 7,5 bilhões em dívidas bancárias para mais de 120 mil empresas. No caso sul-mato-grossense, os R$ 133 milhões renegociados representam uma parcela significativa para pequenos negócios, que são essenciais na economia do estado.